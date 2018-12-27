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В Астраханской области открыта крупнейшая в России солнечная электростанция

Экономика

Тенденция развития прерывистой альтернативной генерации приходит и в нашу страну

Астрахань, 27 декабря 2018, 10:28 — REGNUM  25 декабря в Приволжском районе Астраханской области введена в эксплуатацию вторая очередь солнечной электростанции «Нива» установленной мощностью 60 МВт. Первая очередь была подключена к сети в марте 2018 года, ее установленная мощность — 15 МВт.

По совокупной установленной мощности — 75 МВт солнечная электростанция «Нива» стала крупнейшей в России по состоянию на сегодняшний день. Строительство вело совместное предприятие «Роснано» и «Реновы» Hevel Solar, право на строительство объекта было получено структурами Hevel после покупки портфеля проектов солнечных электростанций летом 2017 г.

В сообщении компании по поводу выхода проекта солнечной электростанции на полную мощность, подчеркивается, что «Совокупная прогнозная годовая выработка электроэнергии составляет 110 ГВт*ч, что позволит избежать 58 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 33 млн кубометров природного газа.» Заметим, что приведенные данные показывают, что КПД новой электростанции составит 16,75%, в 2−3 раза ниже КПД традиционных источников генерации — угольных, газовых, атомных и гидроэлектростанций. Реальный объем выработки электроэнергии на «Ниве» будет зависеть от количества солнечных дней в году.

regnum author Борис Марцинкевич
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