В Астраханской области открыта крупнейшая в России солнечная электростанция

Астрахань, , 10:28 — REGNUM 25 декабря в Приволжском районе Астраханской области введена в эксплуатацию вторая очередь солнечной электростанции «Нива» установленной мощностью 60 МВт. Первая очередь была подключена к сети в марте 2018 года, ее установленная мощность — 15 МВт.

По совокупной установленной мощности — 75 МВт солнечная электростанция «Нива» стала крупнейшей в России по состоянию на сегодняшний день. Строительство вело совместное предприятие «Роснано» и «Реновы» Hevel Solar, право на строительство объекта было получено структурами Hevel после покупки портфеля проектов солнечных электростанций летом 2017 г.

В сообщении компании по поводу выхода проекта солнечной электростанции на полную мощность, подчеркивается, что «Совокупная прогнозная годовая выработка электроэнергии составляет 110 ГВт*ч, что позволит избежать 58 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 33 млн кубометров природного газа.» Заметим, что приведенные данные показывают, что КПД новой электростанции составит 16,75%, в 2−3 раза ниже КПД традиционных источников генерации — угольных, газовых, атомных и гидроэлектростанций. Реальный объем выработки электроэнергии на «Ниве» будет зависеть от количества солнечных дней в году.