В Крыму имущество Коломойского продали на 575 млн рублей

Симферополь, , 10:28 — REGNUM 575 млн рублей получил Крым от реализации имущества, ранее принадлежавшего бывшему владельцу «Приват-банка» Игорю Коломойскому, в 2018 году. Об этом 26 декабря журналистам сообщила министр имущественных и земельных отношений РК Анна Анюхина. Деньги переданы в фонд защиты вкладчиков.

«В этом году мы заработали и передали в Фонд защиты вкладчиков 575 миллионов рублей. Это достаточно хорошие поступления. В конце этого года также состоялись аукционы и в следующем году, в январе, поступит 100 миллионов рублей. Это оставшиеся автозаправочные станции», — сказала Анохина.

Деньги, перечисленные в этом году, позволили осуществить выплаты девяти тысячам вкладчиков «Приват-банка».

Она добавила, что процесс продажи АЗС, ранее находившихся в собственности Коломойского, затянулся из-за технических сложностей, при этом покупатели на эти объекты имеются. В 2019 году планируют завершить процесс реализации оставшейся части имущества, деньги также переведут в Фонд защиты вкладчиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году власти Крыма продали шесть объектов, ранее принадлежавших Коломойскому, в том числе санаторий «Форос». Все деньги направляются на выплату компенсаций за утерянные вклады крымчанам — клиентам украинских банков.