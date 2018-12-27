Казахстан: противостояние Минобороны и производителя обмундирования

Астана, , 10:25 — REGNUM Антагонизм между заказчиком и исполнителем государственного оборонного заказа (ГОЗ) возник в феврале 2018 года, когда министр оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) Бейбут Атамкулов представил в мажилисе — нижней палате казахстанского Парламента, законопроект «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе».

По новым нормам МОАП будет заключать прямые договора с каждым поставщиком, что исключает возможность участия в гособоронзаказе объединений юридических лиц.

А между тем уже третий год вещевое обмундирование для нужд казахстанской армии поставляет консорциум отечественных производителей легкой промышленности «Жасампаз», объединяющий 57 предприятий.

Консорциум, заключая один большой контракт с МОАП, для своих членов выступает в роли «госплана», централизовано распределяя квоты среди производителей сырья, фурнитуры, тканей, а также швейных предприятий.

19 декабря 2018 года Мажилис во втором чтении одобрил законопроект «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе». В нём отсутствуют поправки о включении консорциумов в качестве исполнителей гособоронзаказа, на которых так настаивал «Жасампаз».

В тот же день консорциум провел пресс-конференцию, обвинив МОАП в том, что принятый в таком виде закон может привести к закрытию более 40 предприятий лёгкой промышленности и сокращению более шести тысяч работников.

В свою очередь, министерство оборонной и аэрокосмической промышленности заявило, что предприятия консорциума должны работать, прежде всего, на гражданский сектор экономики. При этом они и далее будут исполнять гособоронзаказ в 2019 году, так как нормы законопроекта, при его утверждении сенатом, вступят в силу только с первого января 2020 года.

«Не смотря на заявления «Жасампаза», государственный оборонный заказ не является основой финансового дохода предприятий консорциума. ГОЗ всего лишь дополнительная мера господдержки. Ни в одной стране в мире в гособоронзаказ не входит вещевое обмундирование. Но «Жасампаз» представляет в прессе вопрос таким образом, как будто основной доход предприятия консорциума получают от гособоронзаказа. Эти заявления не соответствуют действительности», — сообщил пресс-секретарь министра Асет Нуркенов.

Одобренный мажилисом закон «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» отправлен на рассмотрение в верхнюю палату Парламента РК. У «Жасампаса» ещё есть время склонить сенаторов на свою сторону.

Дополнительной интриги в ситуацию добавляет тот факт, что 26 декабря Бейбут Атамкулов Указом Президента Казахстана освобождён от должности руководителя МОАП и назначен министром иностранных дел РК.

Новым министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК назначен Аскар Жумагалиев, окончивший Свердловское суворовское военное училище и проходивший обучение в Харьковском высшем военном командном инженерном училище ракетных войск.