Закупка на 66 трлн рублей от Выборгского завода

Выборг, Ленинградская область, , 10:24 — REGNUM Странный аукцион появился на официальном сайте государственных закупок от имени ПАО «Выборгский судостроительный завод». Помимо того, что он в статусе «объявлен» пробыл всего три часа, после чего был отменен, начальная цена лота составила свыше 66,6 трлн рублей, а большинство полей были заполнены некорректно, например, само наименование закупки обозначено как «вапав». Наименование лота также зашифровано набором букв, но к нему указаны коды — «руда железная сырая» и «производство вина из винограда», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Закупка на сумму 66 666 666 666 666 рублей появилась на официальном сайте zakupki.gov.ru 26 декабря 2018 года в 13:48, а в 16:47 её уже отменили. Наименование закупки было записано, как «вапав», сроки подачи заявок указывались как 15 декабря 2018 года. Единственный документ, что приложен к тендеру, — это положение о закупке, которое больше напоминает типовой документ и не содержит никаких указаний на предмет закупки. В кодах общероссийских классификаторов продукции лот числится как руда железная сырая, а в коде видов экономической деятельности — как производство вина из винограда.

Также отмечено, что участниками могут быть «только субъекты малого и среднего предпринимательства».

По данным с официального сайта ПАО, оно ведёт свою деятельность с 1948 года и на сегодня является одним из крупнейших судостроительных предприятий Северо-Западного региона России. За годы работы им было построено более 210 судов, девять морских буровых платформ и 105 модулей верхних строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений.

По данным из открытых источников, на 30 сентября 2018 года основными акционерами ПАО являются АО «Западный центр судостроения» (доля — 86,98%) и АО «Объединенная судостроительная корпорация» — доля 7,8%. Западный центр судостроения учреждён указом президента РФ 21 марта 2007 года как дочерний субхолдинг ОАО «Объединённая судостроительная корпорация».