Расходы по НДС Microsoft включит в счета клиентов

Москва, , 10:07 — REGNUM Корпорация Microsoft будет включать НДС, который с 1 января 2019 года составит 20% вместо нынешних 18%, в счета российских партнёров. Об этом клиенты компании уже извещены.

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Изменения расчётов затронут ряд продуктов компании. Как пояснил один из партнеров Microsoft, слова которого приводит газета «Коммерсантъ», что сейчас у компании есть продукты, которые не облагаются НДС, например Office 365, а также сервисные продукты, на которые налог уплачивается в размере 18%.

«Теперь же некоторые продукты будут продаваться «не как лицензии, а как цифровые сервисы, которые также должны облагаться НДС», — добавил собеседник издания.

В результате цена на ряд продуктов может вырасти на сумму налога, который с 1 января составит 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социальная сеть Facebook предупредила российских пользователей о том, что с января 2019 года она начнёт взимать с них 20% НДС. Новая схема расчета стоимости будет действовать для «всех рекламных аккаунтов, для которых Россия указана как страна компании».

Подробнее: Facebook: с 1 января реклама в соцсети подорожает на 20% из-за НДС

Добавим, что с 1 января 2019 года все иностранные компании должны будут встать в России на налоговый учет и самостоятельно платить НДС.

Напомним, в России с 1 января 2019 года начнут действовать новые ставки НДС. Соответствующий закон о повышении налога на добавленную стоимость с нынешних 18% до 20% 3 августа подписал президент РФ Владимир Путин. Документом предусмотрено сохранение действующей льготной ставки в размере 10% НДС для товаров социального назначения. Также сохранён НДС в размере 0% для внутренних межрегиональных авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток. По оценкам правительства, реализация закона принесет дополнительный доход в федеральный бюджет в размере 620—630 млрд рублей.