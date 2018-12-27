За год на Украине подорожало 87% продуктов

Киев, , 09:51 — REGNUM Цены на 87% продуктов на Украине в ноябре 2018 года оказались выше, чем в декабре 2017 года. Об этом заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко 26 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Дорошенко отметил, что подорожание коснулось всех видов хлеба, макарон, муки, некоторых видов круп, мяса, сала, варёной колбасы, мороженой рыбы, молока, сыров, сметаны, масла и некоторых овощей.

В абсолютных числах больше всего подорожало куриное филе, говядина и варёная колбаса. В процентном соотношении больше всего подорожал лук, морковка и капуста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценке экспертов годовая инфляция на Украине может достигнуть 12%, хотя согласно официальным данным, её значение меньше 10%.

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