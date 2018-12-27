Россельхозбанку поручены страховые выплаты вкладчикам Руссобанка

Москва, , 09:40 — REGNUM Агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского Руссобанка выбран Россельхозбанк. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Агентство 27 декабря приступило к приему заявлений на выплату страхового возмещения от вкладчиков Руссобанка, потерявшего лицензию. Действовать от имени АСВ и за его счет будет банк агент Россельхозбанк, говорится в сообщении.

Ожидается обращение за выплатами 1,1 тыс. вкладчиков. Они получат в общей сложности почти 150 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Банк России отозвал лицензию у Руссобанка, участвующего в системе страхования вкладов. В ходе проверки банк уличили в нарушениях законодательства и сомнительных операциях. Руссобанк находился на 268-м месте по объему активов в банковской системе РФ.

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