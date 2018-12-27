Сенат Казахстана одобрил соглашение с Хорватией о налогообложении

Астана, , 09:27 — REGNUM Сенат парламента Казахстана одобрил соглашение между Казахстаном и Хорватией об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения, сообщает 27 декабря агентство «Казинформ».

Законопроект депутатом Сената представил министр финансов Казахстана Алихан Смаилов. По его словам, соглашение послужит гарантией для иностранных инвесторов, а также позволит справедливо распределить права на налогообложение между двумя странами.

Отметим, с 2008 по 2018 год товарооборот между Казахстаном и Хорватией составил $1,4 млрд. В 2017 году этот показатель составил $317 млн. Товарооборот между странами растет за счет увеличения экспорта нефтепродуктов из Казахстана.