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В Минстрое РФ заявили о возможном повышении тарифов на воду и тепло

Экономика

Введение оплаты за неиспользуемый резерв увеличит затраты на электричество водоканалов и котельных, что приведет к включению дополнительных трат в тарифы ЖКХ

Москва, 27 декабря 2018, 09:15 — REGNUM  Подготовленный Минэнерго России проект постановления правительства РФ об оплате потребителями неиспользуемого резерва электросетевой мощности повлияет на увеличение тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение, свидетельствуют данные письма Минстроя РФ вице-премьеру Дмитрию Козаку. Об этом пишет 27 декабря «Коммерсантъ».

По мнению экспертов Минстроя РФ, введение оплаты за неиспользуемый резерв увеличит затраты на электричество водоканалов и котельных, что приведет к включению дополнительных трат в тарифы ЖКХ. В ведомстве отметили, что данные изменения могут вызвать 3−5% рост стоимости коммунальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об особенностях индексации платы за жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Согласно документу, индексация тарифов за коммунальные услуги в новом году пройдет в два этапа. Первое повышение, на 1,7%, ожидается 1 января 2019 года, а с 1 июля 2019 года тарифы будут проиндексированы дополнительно на 2,4%.

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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