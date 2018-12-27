«Дальспецстрой» выплатил почти весь долг по зарплате в Хабаровском крае

Хабаровск, , 09:30 — REGNUM В канун Нового года работники бывшего ФГУП «Дальспецстрой» — крупнейшего дальневосточного должника по зарплате — получили почти все свои долгожданные деньги. Сумма просроченной задолженности составляла 200 млн рублей. Всего с марта по декабрь 2018 года было выплачено порядка 790 млн рублей зарплатных долгов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На сегодняшний момент задолженность по зарплате перед работниками почти полностью отсутствует. Не погашена сумма в размере 13,5 млн рублей. В основном это задолженность ноября месяца перед работниками отдельных филиалов. Данные платежи пройдут в начале 2019 года», — заявил правопреемник «Дальспецстроя», внешний управляющий ГВСУ №6 Григорий Удельнов.

Почти 6300 работников банкрота — гиганта получили денежные средства на свои банковские карты в 2018 году. Выплаты производились за счёт реализации имущества банкрота.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Хабаровскстата в регионе на 1 декабря 2018 года сохранялась просроченная задолженность в размере 193,6 млн рублей. По данным ведомства без зарплаты оставались 2982 человека.