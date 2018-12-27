За 11 месяцев производство ферросплавов в Казахстане увеличилось на 7,3%

Астана, , 08:59 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года объем производства черной металлургии Казахстана в денежном выражении составил 1,633 трлн тенге ($4,37 млрд), что на 16,5% больше, чем в январе — ноябре 2017 года. Об этом 27 декабря сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период металлургическими предприятиями Казахстана выпущено 3,909 млн тонн нерафинированной стали, что на 7,8% меньше, чем годом ранее.

Производство плоского проката сократилось на 9,5%, до 2,483 млн тонн. Производство ферросплавов увеличилось на 7,3%, до 1,904 млн тонн, труб и полых бесшовных профилей — на 20,2%, до 265 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре из-за аварии на трубопроводах одно из крупнейших металлургических предприятий Казахстана «АрселорМиттал Темиртау» приостановило выпуск стали. Производство чугуна сократилось на 90%.

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