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В начале года в России может появиться 230 тыс. новых безработных

Экономика

Соответствующие выводы сделаны по итогам опроса руководителей 46 тыс. российских предприятий

В начале года в России может появиться 230 тыс. новых безработных
Владимир Соколов. Безработица. 1986

Москва, 27 декабря 2018, 08:43 — REGNUM  В течение 2019 года российские работодатели могут уволить около 230 тыс. человек, причем большинство сокращений коснется Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на данные Минтруда РФ пишет 27 декабря газета «Известия».

Отмечается, что сокращения первых месяцев нового года в большей степени коснутся работников банковской сферы. Кроме того, увольняться будут работники транспортной сферы, производства электрооборудования. Сообщается, что Минтруд РФ сделал соответствующие выводы по итогам опроса руководителей 46 тыс. российских предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, почти четверть российских работодателей планирует сократить сотрудников в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные портала rabota.ru.

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Безработица
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