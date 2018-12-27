В Волгодонске открылась самая южная в России фабрика процессов

Ростов-на-Дону, , 08:26 — REGNUM Самая южная в России фабрика процессов «Атомэнергоремонта», которая займётся техническим обслуживанием и центровкой насосного агрегата с электродвигателем, открылась на площадке «Волгодонскатомэнергоремонта». Об этом сообщила пресс-служба компании «Росэнергоатом».

Отмечается, что предприятие постоянно работает над улучшением качества выполняемой работы посредством инструментов производственной программы «Росатома» и применений современных приборов и оснастки, а открытие фабрики позволит настраивать соосность валов агрегатов в пределах установленных допусков. Центровка также обеспечит достижение оптимальных эксплуатационных показателей и энергопотребления, уменьшение динамических вибраций, предупреждения аварийных отказов, и, как следствие, снижение затрат на ремонт.

«Атомэнергоремонт» — специализированная ремонтная организация в сфере атомной энергетики России. Компания выступает генподрядчиком по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АЭС и других промышленных и энергетических предприятий.

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