Активы инвестиционных компаний Казахстана выросли за год на 2,6%

Астана, , 08:23 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года совокупный объем активов инвестиционных компаний Казахстана составил 180,2 млрд тенге ($482 млн), что на 2,6% больше, чем в январе — ноябре 2017 года. Об этом 27 декабря сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

В 2017 году активы инвестиционных компаний выросли на 47,3%, до 175,7 млрд тенге ($470 млн). На АО «Фридом финанс» приходится 58,5 млрд тенге ($157 млн) или 32,4% от общего объема активов, что на 10,7% меньше, чем годом ранее.

Активы Halyk Finance выросли на 10,9%, до 36,6 млрд тенге ($98 млн). На третьем месте — BCC Invest с пакетом в 27,5 млрд тенге ($74 млн), что на 72,4% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года объем активов инвестиционных компаний Казахстана составил 173,9 млрд тенге ($479 млн по курсу на 1 октября), что на 16,1% больше, чем годом ранее.

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