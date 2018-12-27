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За 11 месяцев инвестиции в строительство жилья в Казахстане выросли на 25%

Экономика

В Алма-Ате объем инвестиций в жилищное строительство увеличился на 43,6%

За 11 месяцев инвестиции в строительство жилья в Казахстане выросли на 25%
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство

Астана, 27 декабря 2018, 08:09 — REGNUM  По итогам 11 месяцев 2018 года объем инвестиций в жилищное строительство в Казахстане увеличился на 24,6%, до 1,022 трлн тенге ($2,74 млрд), сообщает 27 декабря аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Наибольший объем инвестиций приходится на Астану — 243,9 млрд тенге ($653 млн), что на 19,6% больше, чем в январе — ноябре 2017 года. Объем инвестиций в строительство жилья в Алма-Ате составил 166,2 млрд тенге ($445 млн), что на 43,6% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года средние затраты на строительство жилья в Казахстане составили 103,5 тыс. тенге ($277), что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Строительство жилья
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