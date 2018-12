Вино из ЮАР завоевывает рынок Китая — СМИ

Кейптаун, , 08:17 — REGNUM По мере улучшения благосостояния населения в Китае все больше покупают элитные товары, и вино — одно из них. Об этом сообщает CNN.

В следующие несколько лет ожидается, что спрос на вино в Китае превысит спрос в Великобритании и Франции, и китайский рынок вина станет вторым в мире после США.

Председатель южноафриканского производителя вина L'Huguenot Vineyards Хайн Кугеленберг заметил возрастающую тенденцию и в 2013 году совместно с китайским дистрибьютером Yangzhou Perfect China создал сорта вин специально для китайского рынка. В результате была основана компания Perfect Wines of South Africa, которая составляет 25% продаж южноафриканского вина на китайском рынке.

L'Huguenot Vineyards находится в 40 минутах от Кейптауна, и рост компании связан с инициативой производителей из ЮАР экспортировать на китайский рынок.

«Китай — лидер интернет-торговли. Я думаю, что из всего вина, проданного в прошлом году, 49% всех продаж были осуществлены через интернет», — отмечает Кугеленберг.

ЮАР — восьмой по величине производитель вина в мире, сейчас здесь делают акцент на вино средней ценовой категории для китайского рынка.

Импорт Китая вырос более чем на 30% за этот год, и ожидается рост тренда. С января по март 2018 года Китай импортировал 200,57 миллионов литров вина на сумму около 792 миллионов долларов США. За год объем импорта вырос на 32,34%, а стоимость на 35,84%, по оценкам CAWS (China Association for Import and Export of Wine and Spritis).