Россия почти на 30% нарастила экспорт в страны ЕС

Москва, , 07:59 — REGNUM В период с января по сентябрь 2018 года товарооборот между Россией и Евросоюзом вырос на 21,5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, заявил рассказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Об этом пишут 27 декабря «Известия».

По словам дипломата, Россия стала на 7,4% больше ввозить продукции из ЕС и на 29% больше — экспортировать. Чижов отметил, что на рост показателей оказало влияние повышение цен на экспортируемые энергоносители и колебания валютного рынка.

«Однако главная предпосылка, на мой взгляд, — это естественное возвращение торговли между РФ и Евросоюзом к уровню, отвечающему степени взаимопроникновения наших экономик», — подчеркнул постпред России.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что никакие обстоятельства не помешают России выполнить свои обязательства перед Евросоюзом по заключённым контрактам на поставку газа.

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