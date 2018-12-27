За 11 месяцев затраты на строительство жилья в Казахстане снизились на 6%

Астана, , 07:54 — REGNUM По состоянию на 1 декабря 2018 года затраты на строительство одного квадратного метра жилья в среднем по Казахстану составили 103,5 тыс. тенге ($277), что на 6,3% меньше, чем годом ранее. Об этом 27 декабря сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Затраты на строительство жилья в Алма-Ате снизились на 26,4%, до 114,5 тыс. тенге ($307), в Атырауской области — на 13,9%, до 67,6 тыс. тенге ($181). В Восточно-Казахстанской области затраты вросли на 39,3%, до 113,7 тыс. тенге ($304), в Акмолинской области — на 21,9%, до 121,3 тыс. тенге ($325).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря 2018 года средняя стоимость одного квадратного метра благоустроенного жилья в Казахстане составила 265 710 тенге ($718 по курсу на 10 декабря), что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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