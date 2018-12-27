«Росэлектроника» увеличила объём реализации герконов на 22%

Москва, , 07:52 — REGNUM Специалисты холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») увеличили объем реализации герконов на 22% — до рекордных 218 млн штук в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Герконы — герметизированные магнитоуправляемые контакты, которые широко применяются в автомобильной, бытовой технике, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, системах автоматики и безопасности.

Отмечается, что рекордный рост обеспечило распространение экологического стандарта Euro-6, который регулирует содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Стандарт предполагает оснащение автомобиля оборудованием, в состав которого входят, в том числе, герконовые датчики уровня.

Полностью загрузить свои производственные мощности рязанскому АО «РЗМКП» позволила благоприятная рыночная ситуация. Перешагнуть рубеж годового выпуска герконов в 200 млн. штук удалось впервые с начала 90-х годов, когда производство сократилось более чем в 15 раз.

Рязанский завод металлокерамических приборов (РЗМКП) — единственный производитель герконов в России. Предприятию принадлежит около 14% мирового рынка герконов, и сегодня оно успешно конкурирует с производителями из США и Японии. Поставки осуществляются в более чем 50 промышленно развитых стран мира.

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