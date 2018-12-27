Сечин и Усс обсудили развитие месторождений «Роснефти» в Красноярском крае

Красноярск, , 07:33 — REGNUM Реализацию стратегически значимых проектов «Роснефти» в Красноярском крае, в том числе развитие Сузунского и Тагульского месторождений, обсудили глава компании Игорь Сечин и губернатор края Александр Усс, сообщила пресс-служба предприятия.

В ходе рабочей встречи стороны рассмотрели направления взаимодействия в соответствии с соглашением о сотрудничестве, заключенному между компанией «Роснефть» и Красноярским краем в июне 2018 года. Документ предусматривает сотрудничество в сфере развития промышленного и научного потенциала региона, совместную работу в инновационной и образовательной сферах, а также взаимодействие по крупным инвестиционным проектам предприятия.

«Роснефть» осуществляет деятельность в Красноярском крае по всем ключевым направлениям, в том числе разведку и добычу углеводородного сырья, нефтепереработку, а также реализацию нефтепродуктов. Стратегически важными проектами компании являются: разработка Ванкорской группы месторождений, освоение Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений. Также в Енисейско-Хатангском регионе ведутся поиск и разведка залежей углеводородов.

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