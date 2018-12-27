Росту цен на нефть помог Трамп

Москва, , 07:15 — REGNUM На торгах лондонской ICE 26 декабря началась коррекция цены на нефть вверх. Утром цена нефти продолжала слабо понижаться, однако к вечеру 26 декабря на нефтяной бирже произошел коренной перелом тренда. Нефть марки Brent бурно росла, прибавляя к вечеру 9,29% к закрытию понедельника и дорожая до $53,9 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

По всей видимости, столь бурный рост стал реакцией на заявление Дональда Трампа о том, что недавний обвал фондовых рынков на самом деле является «хорошей возможностью купить». Трамп также заявил, что надеется, что ФРС не будет в 2019 году слишком рьяно повышать процентную ставку, и развеял слухи о том, что он намерен уволить главу ФРС Джерома Пауэлла (рынок воспринял эти два заявления Трампа по поводу Федрезерва как связанные). Трейдеры дружно побежали покупать подешевевшие активы по совету Трампа.

Напомним, что Трамп — не первый президент США, который регулирует мировые рынки с помощью словесных интервенций. Похожий «трюк» уже проделывал предшественник Трампа Барак Обама.

Поход ниже $50 за баррель пока отложен, но в целом ситуация неустойчива, и настроения на обвал могут вернуться. Данные по коммерческим запасам нефти в США выйдут только в конце недели. На сегодня, 27 декабря, цену барреля Brent ожидается в диапазоне в $53−54.

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