«Мусорные» тарифы пересмотрят в Хакасии

Абакан, , 07:10 — REGNUM Власти Хакасии заявили о договорённости с региональным оператором о пересмотре тарифов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Как сообщили ИА REGNUM 27 декабря в республиканском правительстве, из тарифа будут исключены необоснованные затраты.

«Руководство Республики Хакасия договорилось с региональным оператором о пересмотре тарифов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В ходе переговоров региональный оператор взял обязательства выставлять счета в соответствии с расходами, которые будут признаны обоснованными, то есть по фактическим затратам», — прокомментировал советник главы Хакасии Александр Бурмистров.

Уточняется, что оценивать обоснованность расходов, понесённых регоператом на транспортировку и захоронение мусора, будет специальная комиссия. Исходя из суммы, которая будет признана обоснованной, и будет рассчитан фактический тариф. Эти цифры жители региона увидят в квитанциях за январь 2019 года.

Бурмистров объяснил, что в территориальной схеме зафиксировано пять полигонов, на которые нужно свозить отходы:

«С нашей точки зрения важно, чтобы поверх этих объективных расходов, вызванных транспортировкой, не навешивались дополнительные необоснованные «хотелки».

При этом советник подчеркнул, что «в связи с изменением федерального законодательства тарифы вырастут в любом случае»:

«Они растут по всей стране. Задача правительства республики, чтобы рост этих тарифов имел разумные пределы и был обоснованным».

Республиканские власти подчёркивают, что параллельно юридическая служба изучает «вопрос законности безальтернативного выбора регионального оператора» и рассматривает возможность лишения его этого статуса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам конкурсного отбора по всем пяти территориальным зонам республики региональным оператором была признана компания «Аэросити-2000». Это произошло при прежнем губернаторе Викторе Зимине. 11 ноября 2018 года по итогам второго тура выборов главой Хакасии стал коммунист Валентин Коновалов. Что касается «мусорных» тарифов, ранее Бурмистров пояснил, что для пяти зон было установлено пять тарифов, максимальный — 901 руб. за кубический метр.

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