Кого будут сокращать в 2019 году? Минтруд составил прогноз

Москва, , 04:25 — REGNUM Сокращения в новом году в большей степени коснутся работников банковской сферы, говорится в прогнозе Минтруда РФ, пишет 27 декабря газета «Известия».

Уточняется, что это вызвано продолжением «чистки» в банковской сфере. Также под сокращения рискуют подпасть работники транспортной сферы, производства электрооборудования.

В целом под сокращения в 2019 году могут подпасть свыше 200 тысяч граждан России. Речь идет о первых двух месяцах года.

Выводы министерство сделало по итогам опроса руководителей 46 тысяч российских компаний. Соответствующая аналитическая записка уже представлена в правительственную трехстороннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на конец второй декады декабря, почти четверть российских работодателей планирует сократить сотрудников в 2019 году. По данным портала rabota.ru, под сокращения подпадут сотрудники медиасферы и маркетинга.

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