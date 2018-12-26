Цена на нефть Brent на лондонской бирже восстановилась до $55

Лондон, 26 декабря 2018, 23:23 — REGNUM Цена на североморскую нефтяню смесь марки Brent в ходе торгов 26 декабря выросла на 8,5% и преодолела отметку в $55 за баррель.
В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте достигла $55,1 за баррель.
Рост цены на нефть произошёл после её резкого обвала 24 декабря, когда стоимость барреля Brent за сутки упала на 6% и опустилась ниже $51 за баррель впервые с 31 августа 2017 года.
На открытии сегодняшних торгов нефть Brent находилась на отметке в $50,5 за баррель.
Читайте также:
Нефть «нырнула» на опасную глубину