Цена на нефть Brent на лондонской бирже восстановилась до $55

Лондон, , 23:23 — REGNUM Цена на североморскую нефтяню смесь марки Brent в ходе торгов 26 декабря выросла на 8,5% и преодолела отметку в $55 за баррель.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте достигла $55,1 за баррель.

Рост цены на нефть произошёл после её резкого обвала 24 декабря, когда стоимость барреля Brent за сутки упала на 6% и опустилась ниже $51 за баррель впервые с 31 августа 2017 года.

На открытии сегодняшних торгов нефть Brent находилась на отметке в $50,5 за баррель.

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