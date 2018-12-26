«Ижевские электрические сети» купит «дочка» Россетей за 2,6 млрд рублей

Ижевск, , 23:01 — REGNUM ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входит в структуру ПАО «Россети») приобретает основную часть имущества АО «Ижевские электрические сети» (ИЭС) за 2,6 млрд рублей. Ранее покупку согласовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), совет директоров ПАО «Россети», теперь сделку поддержал совет директоров ИЭС, сообщили ИА REGNUM в администрации Ижевска.

Балансовая стоимость имущества ИЭС, подлежащая передаче в первую очередь, составляет 81,5%, в ходе второго этапа сделки будет передано 18,5% активов компании. Вторая часть — это имущество, которое было модернизировано и необходимо вновь провести оценку.

Агентом по совершению сделки выступила инвестиционная компания «ВЭБ Капитал» (входит в государственную корпорацию развития ВЭБ. РФ).

«В истории приватизации в Удмуртии впервые агентские услуги по подготовке сделки в пользу профильного и стратегического инвестора осуществила специализированная профессиональная организация, уполномоченная правительством Российской Федерации для реализации госимущества», — отметил председатель Совета директоров ИЭС, глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

По словам председателя правительства Удмуртии Александра Свинина, в рамках соглашения с «МРСК Центр и Приволжья» в модернизацию электросетевого комплекса республики за 11 лет вложат 23 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, «Ижевские электрические сети» является поставщиком электроэнергии населению и промышленным предприятиям Удмуртии. Предприятие эксплуатирует 900 км воздушных линий передач всех классов напряжений, 1705 силовых трансформаторов, 2,4 тыс. км кабельных линий, 942 распределительных пункта и трансформаторных подстанции. Компания на 100% принадлежит администрации Ижевска.