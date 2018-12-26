Авиакомпания «Якутия» подвела итоги 2018 года

Якутск, , 22:26 — REGNUM Авиакомпания «Якутия» в 2018 году снизила показатели работы, рассказал ее гендиректор Владимир Горбунов на рассмотрении предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год — сообщает Якутское-Саха информационное агентство Ysia.ru

В 2018 году перевезено 862 тыс. пассажиров — на 15,5% ниже запланированного, выручка от реализации ниже плановых показателей на 1,7 млрд рублей, однако размеры фонда заработной платы увеличились на 9%.

Снижение показателей, по мнению Горбунова, произошло из-за недопоставки двух самолетов и неэффективной эксплуатации SuperJet 100. По его словам, на низкую продуктивность авиакомпании также повлиял регламент аэропортов, принимающих воздушные суда только днем и в рабочие дни, непригодность взлетно-посадочных полос иногородних аэропортов, рост себестоимости услуг и затрат на поддержание авиапарка.

Фактические расходы за 2018 год оцениваются на уровне 13,7 млрд рублей, что несколько ниже плановых показателей. Ссудная задолженность АК «Якутия» — около 9,3 млрд рублей.

Полученные авиакомпанией субсидии по пассажирским авиаперевозкам оценочно составят 1,1 млрд рублей.