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РФ передала Узбекистану первые контракты по строительству АЭС

Экономика

Узбекистан представил российской стороне информацию о состоянии работ по инженерным изысканиям для строительства первой в Узбекистане атомной электростанции

Ташкент, 26 декабря 2018, 21:41 — REGNUM  Стартовое совещание рабочих групп агентства «Узатом» и Госкорпорации «Росатом» состоялось на днях в Ташкенте, говорится в поступившем в ИА REGNUM 26 декабря сообщении агентства «Узатом».

Российскую делегацию возглавил первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин.

«В ходе совещания узбекской стороной была представлена информация о состоянии работ по инженерным изысканиям, целью которых является выбор площадки для строительства первой в Узбекистане атомной электростанции, а также агентством «Узатом» утверждена Программа инженерных изысканий», говорится в сообщении.

На переговорах узбекской стороне были переданы проекты первых контрактов по проекту. Госкорпорация «Росатом» представила также материалы о подходах к контрактации по проекту сооружения АЭС в Республике Узбекистан и целевой план переговоров.

«Стороны планируют начать контрактные переговоры в 2019 году», сообщает ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение между Россией и Узбекистаном о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях было подписано 29 декабря 2017 года.

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Атомная энергетика
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