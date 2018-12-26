Покровская ярмарка в Тамбове стала «Национальным событием России»

Тамбов, , 20:23 — REGNUM Международная ярмарка в Тамбове вошла в число «Национальных событий 2019 года», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Еще 10 тамбовских праздников и фестивалей попали в топ-200 лучших в стране.

Шесть главных туристических мероприятий России 2019 года объявлены в рамках проекта «Национальный календарь событий». По мнению компетентного жюри, Покровская ярмарка вошла в число мероприятий, на «которые обязательно нужно поехать» в следующем году. За высокий статус боролись проекты, соответствующие следующим критериям: событие проводится не менее 5 лет, количество посетителей не менее 30 тыс. человек, на событие организуются туры как для российских, так и зарубежных туристов, событие признано брендовым на уровне субъекта, известна точная дата проведения на следующий год.

«Покровская ярмарка — самый лучший и самый главный бренд Тамбовской области. Она возвращает нашему городу былую славу и дарит несоизмеримую радость человеческого общения», — говорит губернатор Александр Никитин.

Также сегодня сформирован полный список туристических проектов России, получивших статус «Топ-200 лучших событий года». Отбор проходил в три этапа. Первые победители были определены по итогам национальной премии в области событийного туризма. Вторым этапом стало народное голосование, проходившее на официальном сайте «Национального календаря событий». Тамбовская область, напомним, стала лидером народного голосования. Далее следовала экспертная оценка проектов по целому ряду критериев: оригинальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, развитость инфраструктуры, медиаактивность, сезонность и другие.

В результате десять тамбовских праздников и фестивалей, помимо Покровской ярмарки, вошли в топ-200. Это фестиваль яйца «Кукарекино», фестиваль «Сиреневая ночь», литературно-музыкальный фестиваль им. Сергеева-Ценского, фестиваль «Вишневарово», праздник русского сарафана, традиционные игры «Атмановские кулачки», фестиваль мичуринского яблока, праздник «У Мичурина в саду», праздник «Осенние дары русской усадьбы» и международный марафон «Мучкап-Шапкино-любо!».

Эти события получат активную информационную поддержку в рамках проекта «Национальный календарь событий EventsInRussia.com». Анонсы не только публикуются на официальном портале eventsinrussia.com и социальных сетях, но и распространяются по участникам рынка: туристско-информационные центры, турфирмы, отели, а также национальные туристские офисы Visit Russia за рубежом.