В Харькове планируют снова поднять цены на проезд в общественном транспорте

Харьков, Украина, , 20:15 — REGNUM В Харькове снова планируют повысить цены на проезд общественном транспорте, заявил мэр города Геннадий Кернес, сообщает 26 декабря УНИАН.

По его словам, документы на согласование повышения проезда подали в городской совет харьковские трамвайно-троллейбусные предприятия и метро. Однако пока окончательная цена проезда и сроки повышения тарифов неизвестны.

Напомним, в конце марта 2018 года в общественном транспорте Харькова стоимость проезда подорожала с 4 (10 рублей) до 5 гривен (12,5 рублей) в метро и с 3 (7,5 рублей) до 4 гривен (10 рублей) в трамваях и троллейбусах. Также ранее сообщалось, что проезд в метро может подорожать до 7 гривен (17,5 рублей).