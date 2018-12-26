В Челябинске силовики обыскивают офис компании «Красное и Белое»

Челябинск, , 19:20 — REGNUM В Челябинске силовики обыскивают компанию «Красное и Белое». Об этом сообщают местные СМИ.

По неофициальным данным, обыски проходят в офисе компании на Южном Урале и на складах. Как пишет издание 74.ru, силовики пришли в челябинский офис в районе 11:00 по местному времени. По сведениям неофициальных источников, обыски идут и в других городах присутствия компании.

Официальных комментариев и сведений о задержаниях пока нет.

Добавим, «Красное и Белое» было основано в Челябинске. Компания является оптовым поставщиком алкогольной продукции и имеет свою сеть одноимённых магазинов.