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Монголия снижает зависимость от импорта мяса

Экономика

В стране принята программа развития животноводства

Улан-Батор, 26 декабря 2018, 19:18 — REGNUM  На заседании правительства Монголии утверждена Национальная программа по поддержке интенсивного развития животноводства на 2019−2023 годы, целями которой провозглашены достижение продовольственной безопасности и рост экспорта продукции животноводства, сообщает 26 декабря Синьхуа.

В рамках документа предполагается увеличение на 35% мощности молокоперерабатывающих заводов и вдвое — количества голов крупного рогатого скота. Это позволит укрепить самодостаточность страны, что особенно важно в условиях массовых закупок продовольствия, на которое в 2017 году было потрачено 64 млн долларов.

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Экономика Монголии
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