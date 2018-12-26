Российские компании построят в сирийском Тартусе завод и аэропорт

Тартус, Сирия, , 18:47 — REGNUM В сирийском городе Тартус российские компании построят аэропорт и совместное фармакологическое предприятие по выпуску вакцин, сообщает 26 декабря газета Аl-Watan, цитируя заявление руководителя Управления по планированию и международному сотрудничеству Сирии Имад ас-Сабуни.

По его словам, эти проекты будут реализованы в рамках решений, принятых на 11-м заседании межправительственной комиссии России и Сирии. В итоговом протоколе заседания значится 30 проектов, исполнение которых намечено до 2021 года включительно.

В частности, среди них значатся восстановление завода автомобильных покрышек в Хаме и постройка цементного завода в провинции Алеппо.

Кроме того, согласованы два проекта по профессиональному обучению работников промышленных специальностей, пять проектов касаются водных ресурсов, два — здравоохранения, семь — сферы строительства и три направлены на развитие пищевого производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате многолетней войны в значительной степени пострадали практически все отрасли сирийской экономики, восстановление которых необходимо для нормализации жизни населения Сирии.

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