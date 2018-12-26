Минфин не видит угроз для российской экономики в падении цен на нефть

Москва, 26 декабря 2018, 18:46 — REGNUM Снижение цен на нефть не создаёт рисков для российской экономики. Об этом 26 декабря заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
«У нас бюджет составлен при $42 за баррель», — напомнил глава Минфина.
По его словам, серьёзной угрозы не будет представлять даже падение цены на нефть ниже $40, поскольку правительством «накоплены хорошие резервы».
Силуанов также отметил, что рынок в настоящее время находится под влиянием сланцевой нефти, и выразил мнение, что на текущем уровне цены продержатся не долго. При цене в $40−50 большинство сланцевых месторождений теряет рентабельность, пояснил он.
Напомним, 24 декабря цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent за сутки упала более чем на 6% и опустилась ниже $51 за баррель впервые с августа 2017 года. За период с начала октября котировки Brent потеряли уже целых 40%.
На утренних торгах сегодня нефть Brent, обновив минимумы в районе $50,24, расположилась на отметке в $50,5 за баррель.
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