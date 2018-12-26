Титов рассказал о том, как обеспечить рост несырьевого сектора экономики РФ

Москва, , 20:25 — REGNUM При создании «дорожной карты» по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики России было выбрано девять основных секторов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 26 декабря в рамках рабочего совещания Межведомственной рабочей группы, которой и было поручено разработать эту дорожную карту, рассказал Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Главная задача, которую мы перед собой поставили в нашей межведомственной рабочей группе, — это выйти к концу февраля на дорожную карту по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора российской экономики, — рассказал Титов. — Мы за это время выработали некий план действий, но главное в этом плане то, что мы идем двумя основными путями. Одно из этих направлений называется макроэкономика, и там мы исследуем основные системные вопросы, которые будут влиять на развитие всей экономики страны: налоги, тарифы, денежно-кредитная политика и прочее. Но кроме того, начали активную работу по исследованию микроэкономики. То есть конкретных предложений по развитию тех или иных секторов российской экономики. Мы выбрали девять основных секторов, которые посчитали самыми важными с точки зрения необходимости их влияния на рост экономики и возможности придания им ускорения».

Как было уточнено позже, дорожная карта будет включать в себя девять секторов экономики, дающих максимальный мультипликативный эффект. Речь идёт о так называемой «экономике простых вещей» (потребительские товары), индустрии гостеприимства, предприятиях и проектах по углублению переработки природных ресурсов, компаниях, работающих в отраслях цифровой экономики, зелёных биотехнологиях, жилищном строительстве, производстве медицинского оборудования, транспортном строении и приборостроении.

Напомним, что в 2017 году Борис Титов представил Среднесрочную программу социально-экономического развития России до 2025 года «Стратегию Роста». Основные ключевые показатели эффективности из ранее разработанной «Стратегии Роста» в 2018 году были включены в Указ и Послание Президента РФ Федеральному собранию. Было признано, что ключевыми целями экономической политики являются: вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира и выход на темпы экономического роста выше среднемировых; наращивание инвестиций в основной капитал и повышение до 25% их доли в валовом внутреннем продукте к 2024 году; увеличение вклада малого предпринимательства в ВВП страны до 40% к 2030 г.

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