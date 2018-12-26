Имущество «Воронежтеплосети» передадут «Квадре» в феврале

Воронеж, , 17:39 — REGNUM Итоги частной инициативы ПАО «Квадра» по концессии имущества МКП «Воронежтеплосеть» будут подведены в ближайшие дни, а с февраля концессионер сможет приступить к эксплуатации имущества. Об этом глава города Вадим Кстенин заявил, выступая 26 декабря с отчетом перед гордумой.

«Есть дорожная карта, при выполнении всех запланированных мероприятий с февраля концессионер приступит к эксплуатации имущества. Это позволит в год экономить порядка 400 млн руб. бюджетных средств. Это большие деньги, особенно в перспективе пяти лет — 2 млрд рублей, и если у вас богатая фантазия, вы можете себе представить сколько за эти деньги можно сделать, например, в сфере транспортного обслуживания или в благоустройстве города», — сказал Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос передачи в концессию убыточного МКП «Ворнежтеплосеть», который обеспечивает теплом и горячей водой около трети жилого фонда областного центра, обсуждается с 2014 года. В ноябре 2018 года «Квадра» направил предложение о заключении договора концессии в адрес мэрии. Между тем в конце ноября гордума направила в адрес губернатора просьбу установить для жителей Воронежа предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на второе полугодие 2019 года в размере 5% «в целях реализации концессионных соглашений». Глава региона на днях сообщил, что, скорее всего, предложение поддержит.

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