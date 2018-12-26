В Калуге снижена плата за содержание жилого помещения

Калуга, , 16:41 — REGNUM В Калуге 25 декабря на совместном заседании комитетов Городской думы были одобрены изменения в постановление Городской думы «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, размер платы за содержание жилого помещения уменьшается с 19 рублей 81 копейки за квадратный метр до 15 рублей 89 копеек за квадратный метр.

Уменьшение платы связано со вступлением в силу с 1 января 2019 года изменений законодательства в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Размер платы за услугу по обращению с ТКО будет рассчитываться по тарифам, установленным министерством конкурентной политики Калужской области с учётом установленных нормативов накопления ТКО.

Из структуры платы за содержание жилого помещения исключается составляющая платы в части сбора, вывоза и захоронения отходов. Оплачиваться услуга по обращению с ТКО будет как коммунальная.

Стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома индексируется на 4,4%.

Размер платы за услуги по уборке мест общего пользования и обслуживанию коллективных приборов учёта также индексируется на 4,4%. Размер платы за сбор и вывоз жидких бытовых отходов сохранён без изменения.

Размер платы за содержание жилого помещения в 9-этажном доме, оборудованном централизованным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением и газоснабжением, лифтами и мусоропроводами, уменьшится с 19,81 рубля за кв. метр до 15,89 рубля за кв. метр (снизится на 19,8% — 3,92 руб/кв. м).

В пятиэтажном доме, оборудованном централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением и газоснабжением, размер платы уменьшится с 14,8 рубля за кв. метр до 10,67 рубля за кв. метр (снизится на 27,9% — 4,13 руб/кв. м).