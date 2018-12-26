На автозаводе Haval под Тулой запущена роботизированная линия сварки

Тула, , 16:34 — REGNUM Экспериментальный запуск роботизированной линии сварки на китайском автомобильном заводе Haval состоялся в Тульской области, в индустриальном парке «Узловая» 26 декабря, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Заместитель председателя правительства — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, побывавший на открытии, выразил уверенность, что выпускаемая продукция будет пользоваться большим спросом у потребителей.

В настоящее время основные мероприятия по строительству нового автозавода завершены, сообщила заместитель генерального директора предприятия Маргарита Кузина. Ведется подготовка к предсерийной сборке автомобилей. Сотрудники завода уже прошли обучение на предприятиях Great Wall. Серийный выпуск автомобилей на заводе в Узловой начнется во втором квартале 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, завод Haval построен на территории индустриального парка «Узловая». Ранее сообщалось, что первый автомобиль с конвейера нового завода сойдет в феврале 2019 года. Компания анонсировала планы по увеличению объема производства до 150 тыс. автомобилей в год (первоначально завод будет выпускать 80 тыс. машин в год).

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