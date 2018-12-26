К 2024 году основным грузом СМП будет конденсат с проектов по СПГ и нефть

Москва, , 16:16 — REGNUM К 2024 году основная грузовая база Северного морского пути (СМП) будет формироваться за счёт проектов производства СПГ — до 40 млн тонн добычи конденсата и нефти — 9,2 млн тонн, а также грузопотока твёрдых полезных ископаемых, связанных с освоением Норильского промышленного района, и грузов для обеспечения месторождений — 3 млн тонн. Об этом со ссылкой на данные компаний-недропользователей ИА REGNUM сообщили в Минприроды РФ.

Ранее:

Дмитрий Медведев запустил третью очередь завода «Ямал СПГ»

Сегодня Минприроды оценивает совокупный объем инвестиций в проекты реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики в 13,5 трлн руб. до 2050 года (в том числе 12,6 трлн руб. из внебюджетных источников), включая 5,5 трлн руб. до 2024 года.

В министерстве сообщили, что большие надежды возлагаются на перспективные проекты, реализация которых возможна в случае подтверждения ресурсного потенциала: добычи угля Сарыдасайского месторождения на Таймыре, вывоза конденсата через порт Сабетта при развитой наземной инфраструктуре, нефтедобычи на Енисее и др.

При этом ясно, что «устойчивое» развитие Минерально-сырьевых центров в Арктике зависит от наличия как минимум 3 из 5 базовых объектов инфраструктуры: портовых терминалов, трубопроводного транспорта, железнодорожного транспорта, энергетических мощностей, авиационного транспорта. Для зоны Севморпути также необходимо наличие ледокольного обеспечения.

«Важным является развитие флота и морских сооружений, базами которого могут стать мощности Мурманска и Архангельска», — уточнили в ведомстве.

Добавим, что в настоящее время порядка 96% грузов по СМП составляет минерально-сырьевая продукция АЗРФ (нефть — 7,3 млрд. тонн, 2,7 млрд тонн — конденсат и 55 трлн. кубометров газа, огромные залежи ТПИ: уголь, медь, никель, свинец, золото, алмазы, олово, платиноиды, редкоземельные металлы и пр.).

Читайте также:

На что хватит выделенных на Севморпуть бюджетных средств

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев назвал способ загрузить Северный морской путь