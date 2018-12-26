Первый Кавказский международный экономический форум проведут в 2019 году

Ставрополь, , 16:09 — REGNUM Вопрос о проведении первого Северо-Кавказского международного экономического форума прорабатывается. Предварительно известно, что он состоится уже в 2019 году. Местом его проведения, скорее всего, станет Ставрополье. Об этом 25 декабря в ходе пресс-конференции заявил журналистам министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

По его словам, проект указа о проведении Кавказского международного экономического форума уже согласован. Он состоится, скорее всего, осенью, когда в регионе меньше туристов и свободны дома отдыха и санатории на юге Ставропольского края.

Участниками форума станут около полутора тысяч человек. В настоящее время, по данным министра, интерес к форуму проявили страны Каспийского региона, Ближнего Востока и Восточной Африки. В нем намерены принять участие в том числе Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Туркмения, Иран, Турция, Китай и другие страны.

Читайте также: В Минкавказа сообщили о месте проведения Кавказского экономического форума

Напомним, во время посещения президентом России Владимиром Путиным в августе 2018 года молодежного образовательного форума «Машук-2018» в городе Пятигорске ему предложили провести в СКФО масштабный экономический форум по типу дальневосточного или сочинского. Президент одобрил идею, документы были переданы на рассмотрение.

Глава Чечни предложил Чечню в качестве места для проведения форума. Глава Минкавказа заявлял ранее о Кавминводах в качестве базы для мероприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Идея проведения в СКФО экономического форума получила поддержку