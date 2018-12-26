В Костроме 75 семей получили свои квартиры раньше срока

Кострома, , 16:07 — REGNUM В Костроме 98% дольщиков получат свои квартиры в срок, сообщает ГТРК «Кострома». На данный момент в эксплуатацию сданы 2 дома.

Застройщик завершил строительство 2 домов на Индустриальной и Старокараваевской улицах за полтора года. 75 семей уже получили свои квартиры по договорам долевого участия. Застройщик планирует построить еще несколько домов в Заволжье.

«Строим большой завершающий ансамбль микрорайона «Новый город». Сейчас первая девятиэтажная очередь, уже большая часть квартир продана. А в будущем году мы начинаем следующие очереди», — отмечает коммерческий директор ООО «Мегаполис» Дарья Монахова.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области нашли новых инвесторов, которые достроят шесть из девяти проблемных домов в регионе. Всего в области идет строительство 185 объектов с долевым участием.

Отметим, что местные власти разработали новый «законодательный механизм, который позволяет находить инвесторов для достройки проблемных домов и предоставлять им в качестве компенсации в аренду земельные участки без проведения торгов».

"Результативной оказалась и проверка оплаты договоров долевого строительства, проведенная по требованию губернатора. Ряд проблемных домов будут завершены благодаря передаче прав на неоплаченные квартиры новым подрядчикам», — отмечают в пресс-службе.

Так, строительство многоквартирного дома на ул. Магистральной в Костроме, застройщиком которого ранее выступала ОАО «Ивановская Домостроительная Компания», возобновит новый подрядчик и завершит все работы в 2019 году.

На одном из незавершенных объектов «Костромагорстроя» устанавливают кровельное покрытие «за счет средств имеющейся дебиторской задолженности ООО «Мегаполис». Работы планировалось завершить до конца текущего года.