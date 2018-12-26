Нефть «нырнула» на опасную глубину

Москва, , 16:06 — REGNUM Нефтяные котировки в предновогодние праздники продолжила свое падение. Котировки Brent потеряли более 42% со своих пиков октября 2018 года. Растущий тренд с начала года был стремительно сломлен после того, как американский президент Дональд Трамп фактически переиграл ОПЕК+, убедив Саудовскую Аравию и Россию повысить добычу нефти в условиях американских санкций против Ирана. В результате и санкции оказались «дырявыми» с исключениями для основных покупателей иранской нефти и соглашение ОПЕК+, действовавшее с 2017 года, себя фактически исчерпало, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков.

В результате и североморская Brent и американская WTI становили множество антирекордов за последние 3 месяца. Финальным аккордом стала завершающая торговая неделя перед Новым годом, года Brent приблизился вплотную к отметке в $50 за баррель, а WTI достигала минимумов за последние 1,5 года в почти в $42 доллара за баррель.

«Стремительное падение цен на нефть серьезно обеспокоило участников ОПЕК+. Сначала министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в воскресенье заявил о возможном «более глубоком сокращении объемов добычи» в условиях переизбытка предложения и после договоренностей о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки с начала 2019 года. Затем министр энергетики России Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию и посмотреть, как будет развиваться события на нефтяном рынке в январе 2019 года, назвав падения конца 2018 года не показательным», — отметил эксперт.

Сказать, что нефтяные котировки остановили свое падение, сейчас, наверное, было бы преждевременным. После пробития важных сопротивлений на уровне $54−55 за баррель с достаточной легкостью можно будет увидеть дальнейшее снижение цен. В условиях низкой ликвидности на рынках возможны сюрпризы в виде похода котировок ниже $50 и даже до $45 за баррель. Возобновление торгов в более-менее полноценном режиме с участием европейских и американских участников продемонстрировало поддержку нефти на уровне $50 по Brent и $42 по WTI. Позитивный сценарий предполагает закрепление на этих уровнях.

«В случае, если решения ОПЕК+ будут реализовываться в недостаточном темпе или произойдет неожиданное сжатие спроса дальнейшее снижение цен на нефть станет реальным сценарием. Впрочем, Новак намекает, что цены стабилизируются к лету 2019 года, а, значит, можно ждать продления заморозки добычи ОПЕК+ на весь 2019 год», — считает Лысаков.

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