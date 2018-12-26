Ростехнадзор поддержал стратегию цифровой трансформации электроэнергетики

Москва, , 16:02 — REGNUM В Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) поддерживают создание в России электросетевой инфраструктуры на базе новейших цифровых технологий с применением высокой степени автоматизации производственных процессов, сообщает 26 декабря пресс-служба «Россетей».

Из сообщения следует, что вопрос цифровизации отрасли обсуждался на совещании ведомства, в котором принял участие генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Глава ведомства Алексей Алёшин, открывая совещание, отметил высокую значимость вопросов энергетической безопасности для государства и для граждан России, поблагодарив руководство и персонал энергокомпаний за обеспечение высокого уровня надёжности электросетевой инфраструктуры во время событий национального масштаба — выборов президента России и Чемпионата мира по футболу — 2018.

В ходе совещания глава Ростехнадзора также отметил, что энергетическая безопасность в настоящее время является наивысшим приоритетом, и внедрение цифровых решений в электроэнергетику позволит существенно повысить её уровень.

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