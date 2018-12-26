На Ямале к 2020 году появится новый «Утренний» аэропорт

Гыда, Ямало-Ненецкий АО, , 16:01 — REGNUM Компания «Новатэк» объявила тендер на строительство аэропорта «Утренний» для реализации проекта «Арктик СПГ-2» на Гыданском полуострове. Конкурсные документы опубликованы на сайте ПАО «Новатэк», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В пояснительной записке к объекту отмечается, что на мобилизацию людских и технических ресурсов даётся месяц — с июля по август 2019 года. На выполнение всего объёма работ — чуть больше года — с июля 2019-го по ноябрь 2020 года.

Район строительства объекта удален от путей сообщения, баз производственного обслуживания, населенных пунктов и объектов энергообеспечения. Доставка грузов на объект возможна в летний период речным транспортом из порта Сергино и морским транспортом из Архангельского морского порта до причала на Салмановском (Утреннем) НГКМ. Навигация с 15 июля по 15 октября, штормы в среднем — 15 дней.

В зимний период доставка грузов возможна морским транспортом из Архангельска на временный ледовый причал на Салмановском (Утреннем) НГКМ, организуемый заказчиком, в период с 15 марта по 1 мая. Служебно-пассажирское здание планируется в два-три этажа. К нему подрядчик должен построить трёхэтажную гостиницу.

Строиться аэродром «Утренний» будет вахтовиками. Подрядчик самостоятельно должен организовать мобилизацию и перевахтовку людских ресурсов.

«Арктик СПГ — 2» — это второй завод ПАО «Новатэк» в ЯНАО по производству сжиженного природного газа (СПГ). Запуск первой очереди «Арктик СПГ — 2» запланирован на 2023 год. Её мощность составит порядка 19,8 млн тонн СПГ в год. Завод должен будет состоять из трёх технологических линий, которые по планам запускаются в 2023, 2024 и 2025 годах.

Читайте ранее в этом сюжете: НОВАТЭК детализирует проект «Арктик СПГ-2»