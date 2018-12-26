Среда, 26 Декабря 2018 года
15:54:04 МСК

В Южной Корее выделили финансовые средства на развитие рыбацких поселков

Экономика

Проект «Fisheries New Deal 300» будет направлен на развитие рыбацких поселков и портов

Сеул, 26 декабря 2018, 15:53 — REGNUM  Министерство морского и рыбного хозяйства Республики Корея с 2019 года приступит к реализации проекта «Fisheries New Deal 300», сообщает YTN.

Данный проект будет направлен на развитие рыбацких поселков, портов и рыбных промыслов.

Так, в 2019 году около 170 млрд вон (~$ 150,9 млн) будет инвестировано в 70 рыбацких поселков, с наиболее высоким потенциалом развития. Кроме того, со следующего года в стране будет введена обязательная система отслеживания качества морепродуктов, в том числе для желтой горбуши и устриц, чтобы потребитель мог знать этапы/стадии распространения/товарооборота и производителя.

Отмечается, что штраф за незаконную рыбную ловлю в Южной Корее будет увеличен до 500 тыс вон (~ $444) — 600 тыс вон (~$ 533).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить