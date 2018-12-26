В Южной Корее выделили финансовые средства на развитие рыбацких поселков

Сеул, , 15:53 — REGNUM Министерство морского и рыбного хозяйства Республики Корея с 2019 года приступит к реализации проекта «Fisheries New Deal 300», сообщает YTN.

Данный проект будет направлен на развитие рыбацких поселков, портов и рыбных промыслов.

Так, в 2019 году около 170 млрд вон (~$ 150,9 млн) будет инвестировано в 70 рыбацких поселков, с наиболее высоким потенциалом развития. Кроме того, со следующего года в стране будет введена обязательная система отслеживания качества морепродуктов, в том числе для желтой горбуши и устриц, чтобы потребитель мог знать этапы/стадии распространения/товарооборота и производителя.

Отмечается, что штраф за незаконную рыбную ловлю в Южной Корее будет увеличен до 500 тыс вон (~ $444) — 600 тыс вон (~$ 533).