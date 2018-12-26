С начала года международные резервы Киргизии сократились на $93,4 млн

Бишкек, , 15:39 — REGNUM В настоящее время международные резервы Киргизии составляют $2 млрд 127 млн (146,2 млрд рублей). Об этом заявил председатель национального банка республики Толкунбек Абдыгулов, выступая на пресс-конференции.

Также глава финансового регулятора сообщил, что в текущем году нацбанк приобрел монетарного золота на внутреннем рынке на сумму в 10 млрд сомов (9,8 млрд рублей по текущему курсу) и намерен продолжить его закупку в дальнейшем.

«На сегодня запасов страны может хватить еще на четыре месяца импорта, что соответствует международным нормам. Денежные переводы в Киргизию продолжают расти. В настоящее время их объем достиг $1,8 млрд (более 123,7 млрд рублей) и вырос на 4,6%».

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным национального банка, в январе 2018 года валовые международные резервы Киргизии составляли $2 млрд 220,4 млн (более 152,6 млрд рублей по текущему курсу).

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Отметим, что наибольшего размера этот экономический показатель достигал в июле 2014 года — $2 млрд 263 млн (свыше 155,5 млрд рублей по текущему курсу).