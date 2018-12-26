Президент Киргизии учредил комитет по развитию промышленности и бизнеса

Бишкек, , 15:38 — REGNUM Власти Киргизии создают комитет по развитию промышленности и предпринимательства. Как сообщает пресс-служба главы государства. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписал сегодня, 26 декабря, президент Сооронбай Жээнбеков.

Новый государственный орган образован при национальном совете по устойчивому развитию. Основной его задачей станет выработка рекомендаций по вопросам развития промышленности и предпринимательства, а также повышения инвестиционной привлекательности республики.

Возглавил комитет сам президент Киргизии Жээнбеков, а его заместителем стал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Также в состав этого госоргана вошли:

зампредседателя парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Абдывахап Нурбаев

член парламентского комитета по экономической и фискальной политике Азамат Арапбаев

член парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Экмат Байбакпаев

завотделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Данияр Иманалиев

председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов

директор агентства по продвижению и защите инвестиций Адилбек уулу Шумкарбек

секретарь совета по развитию бизнеса и инвестициям Таалайбек Койчуманов

президент торгово-промышленной палаты Марат Шаршекеев

исполнительный директор международного делового совета Аскар Сыдыков

президент ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев

президент Киргизского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев

представители бизнес-сообществ и бизнес-ассоциаций Киргизии

«Государственным органам и органам местного самоуправления оказывать всемерное содействие Комитету по развитию промышленности и предпринимательства, в том числе — предоставлять документы и материалы, за исключением документов, содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну», — подытожили в администрации президента Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 11 месяцев 2018 года объем валового внутреннего продукта Киргизии вырос на 3,1% и достиг 474,5 млрд сомов (443 млрд рублей по текущему курсу). При этом производство промышленной продукции увеличилось на 4,9% и составило 221,1 млрд сомов (216,7 млрд рублей).

В 2017 году объем ВВП республики вырос на 4,6% и составил более 520,9 млрд сомов (свыше 510,6 млрд рублей по текущему курсу). Промышленность в этот период произвела продукции на 94,9 млрд сомов (93 млрд рублей)