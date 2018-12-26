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Минфин удачно разместил ОФЗ на последнем в году аукционе

Экономика

Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,3% годовых

Москва, 26 декабря 2018, 15:26 — REGNUM  Министерство финансов РФ разместило весь предложенный инвесторам объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на последних недельных торгах 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Размещались «короткие» облигации с погашением 15 декабря 2021 года. Объем предложения составил почти 7,3 млрд рублей, спрос оказался повышенным и достиг почти 20 млрд рублей. Продать удалось все бумаги.

Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,3% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей раньше Минфин пытался разместить ОФЗ на 25 млрд рублей, однако торги были неудачными. Инвесторы приобрели ОФЗ на 3,4 млрд рублей. В силу этого объем предложения на аукционе 26 декабря был сокращен.

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