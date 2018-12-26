Промсвязьбанк открыл первый офис для военнослужащих и сотрудников ОПК

Чебаркуль, Челябинская область, , 15:19 — REGNUM Промсвязьбанк начал реализацию плана развития региональной сети в рамках построения опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), взаимодействия с Минобороны РФ и силовыми ведомствами. Первый офис открылся в закрытом военном моногороде Чебаркуль (Челябинская область) по адресу ул. Ленина, д. 48. Как пояснили в пресс-службе банка, это мини-офис, предназначенный для размещения в городах с численностью населения 20−50 тыс. человек. Всего в 2019 году Промсвязьбанк планирует открытие 18 офисов различного формата для работы с военнослужащими и сотрудниками ОПК.

«В 2019 году мы планируем привлечь на обслуживание порядка 100 тыс. клиентов из числа военнослужащих, сотрудников предприятий ОПК, военных пенсионеров и членов их семей, — рассказал вице-президент Промсвязьбанка Артем Окороков. — Значительная часть наших целевых клиентов живет в небольших городах (до 50 тыс. человек), где нецелесообразно открывать крупные, универсальные офисы, поэтому мы разработали специальный офис мини-формата, в котором клиент может получить полный спектр банковских услуг».

Всего в 2019 году Промсвязьбанк планирует открыть 7 офисов мини-формата — в Балтийске, Наро-Фоминске, Краснознаменске и ряде других городов. В мини-офисе клиенты Промсвязьбанка смогут получить полный перечень банковских услуг, в том числе и по формированию заявок на кредитование или рефинансирование военной ипотеки. Мини-офисы будут обеспечены банкоматами, работающими как на выдачу, так и на прием наличных.