СМИ: Франция — лидер среди европейских стран по оплате кредитной картой

Париж, , 15:15 — REGNUM Перед Рождеством во Франции было совершено 51 миллион транзакций по банковским картам, передает 26 декабря французский телевизионный канал La Chaîne Info (LCI).

В эфире телеканала пояснили, что эта цифра представляет собой 35 тыс. платежей в минуту. Следует отметить, что за один год эти операции составили 11 миллиардов евро. Это ставит Францию на первое место среди европейских стран по оплате кредитной картой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Рождество ассоциация помощи бедным во Франции Petits frères des pauvres пригласила больше ста пожилых и одиноких людей в Парижскую оперу.

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