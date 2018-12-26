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СМИ: Франция — лидер среди европейских стран по оплате кредитной картой

Экономика

Во Франции было совершено 51 миллион транзакций по банковским картам перед Рождеством

СМИ: Франция — лидер среди европейских стран по оплате кредитной картой
Кредитная карта

Париж, 26 декабря 2018, 15:15 — REGNUM  Перед Рождеством во Франции было совершено 51 миллион транзакций по банковским картам, передает 26 декабря французский телевизионный канал La Chaîne Info (LCI).

В эфире телеканала пояснили, что эта цифра представляет собой 35 тыс. платежей в минуту. Следует отметить, что за один год эти операции составили 11 миллиардов евро. Это ставит Францию на первое место среди европейских стран по оплате кредитной картой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Рождество ассоциация помощи бедным во Франции Petits frères des pauvres пригласила больше ста пожилых и одиноких людей в Парижскую оперу.

Читайте ранее в этом сюжете: Ассоциация помощи бедным в Париже пригласила пожилых людей в оперу

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