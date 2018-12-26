В Грузии понижают тарифы на газ

Тбилиси, , 15:03 — REGNUM В Грузии с 1 января будущего года тарифы на природный газ будут понижены как для жителей столицы, так и для абонентов в регионах страны.

Согласно решению Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения, принятому на заседании 26 декабря, тариф на газ в Тбилиси понижен на 0,014 тетри, и соответственно, с 1 января население столицы будет платить за 1 кубометр газа 46,139 тетри вместо нынешних 46,153 тетри.

Сегодня же комиссия должна принять решения и по заявкам остальных газораспределительных компаний, снабжающих регионы страны. В частности, тариф для абонентов ООО «Сокар Джорджия газ» (совместной грузино-азербайджанской компании) должен понизиться на 0,011 тетри и вместо ныне действующего тарифа в размере 56,940 тетри за 1 кубометр составит 56, 929 тетри.

По заявлению членов комиссии, понизить тариф удается за счет сокращения расходов на транспортировку и распределение газа, при этом стоимость поставки газа не меняется.

Пока комиссия обсуждала вопрос понижения тарифов на газ, у ее офиса проходила акция Лейбористской партии Грузии, которая протестовала против повышения цены на природный газ. По инициативе лидера партии Шалвы Нателашвили, участники акции были облачены в красные жилеты, чем, по словам Нателашвили, они как бы провели параллель с акцией желтых жилетов в Париже. Нателашвили пообещал, что красные жилеты точно так же сотрясут всю Грузию, как желтые жилеты сделали это во Франции и во всей Европе.

Следует отметить, что в пересчете на расходы одной семьи подобное понижение тарифа на газ к ощутимой экономии средств не приведет. Если условно предположить, что средняя семья в Тбилиси платит в зимний месяц за газ 100 лари (при тарифе 46,153 тетри), то с 1 января она же будет платить за это же количество газа 99, 96 966… лари. Так что разница составит каких-то 3 грузинских тетри. Ряд независимых экспетов считает, что решение правительства в данном случае было рассчитано не столько на облегчение расходов населения, сколько на сам эффект от «понижения тарифа».